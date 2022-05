Edilizia scolastica: nuove scuole innovative a Pomezia, Ardea e Nettuno 

“Gli enti locali del Lazio riceveranno i finanziamenti in tema di edilizia scolastica per la realizzazione di 12 nuove scuole, mediante sostituzione edilizia, per avere plessi più innovativi, sostenibili, sicuri e inclusivi. Il finanziamento complessivo per la Regione Lazio ammonta ad oltre 57 milioni di euro“. Così in una nota l’assessore alla Scuola della Regione Lazio, Claudio Di Berardino.

“E’ stata infatti pubblicata la graduatoria degli enti locali – spiega l’Assessore – che hanno partecipato all’avviso pubblico prot. n. 48048 emanato lo scorso 2 dicembre 2021 dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito della “Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

Oltre a Roma Capitale e alla Città metropolitana di Roma Capitale i progetti finanziati riguardano: Valmontone, Castel Madama, Castelnuovo di Porto, Pomezia, Marino, Ardea e Nettuno in provincia di Roma; Fara in Sabina, in provincia di Rieti; Tuscania, in provincia di Viterbo; Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone”.

“Un’ottima notizia per il nostro territorio – conclude Di Berardino – e per le studentesse e gli studenti del Lazio grazie alle azioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi come Regione stiamo facendo la nostra parte, anche grazie ai fondi della nuova programmazione europea, per avere una scuola nuova non solo dal punto di vista della didattica, ma anche delle architetture, degli spazi e degli arredi”.

A Ardea finanziato un progetto da quasi 4 milioni di euro

Il Comune di Ardea rende noto che rientra fra gli Enti finanziati dal Ministero dell’Istruzione per quanto riguarda i progetti relativi alla misura del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) legata alla realizzazione di nuove scuole, mediante sostituzione edilizia, per avere plessi più innovativi, sostenibili, sicuri e inclusivi.

In particolare, il progetto elaborato dall’Ente su indirizzo dell’Amministrazione Comunale e curato, nello specifico, dal nuovo “Ufficio Speciale Strategico per l’attuazione per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dei relativi progetti nel territorio di Ardea”, prevede – fra i diversi aspetti – un investimento da quasi quattro milioni di Euro – per la precisione 3.966.663,90 Euro – con il nuovo edificio che verrà realizzato in via Livorno e sarà dotato di dieci aule, tre laboratori, l’area mensa, una biblioteca e una palestra, oltre che di un’idonea area a parcheggi e a verde. La nuova scuola – moderna, funzionale e con un alto indice di efficientamento energetico – potrà ospitare fino a 200 alunni.

Lucio Zito: “Un grande risultato per il Comune di Ardea e i nostri ragazzi”

“Quello di oggi è un grande risultato. Abbiamo portato a compimento il cammino del Prr, possiamo programmare la costruzione della nuova scuola, così come la immaginiamo per i nostri ragazzi, di prossimità, inclusiva, innovativa, accogliente, sostenibile” – afferma Lucio Zito. L’intervento di edilizia scolastica, oltre a sostenere i nuclei familiari e facilitare la permanenza di risorse all’interno del comune, ha come obiettivo di più ampio respiro la valorizzazione delle nuove generazioni e la formazione di una cultura del territorio, per garantire ad Ardea una nuova ripartenza ed una nuova crescita”.

