Fiumicino, cade un grosso ramo nel giardino dell’asilo “Isola dei Tesori”: scuola chiusa lunedì 9 maggio 

Fiumicino – Il forte vento fa cadere un ramo nel giardino di un asilo: è accaduto ieri, 06 maggio 2022, e lo rende noto il Comune di Fiumicino: “A seguito della caduta di un grosso ramo di un albero nel giardino della scuola dell’infanzia statale “Isola dei Tesori” a via Coni Zugna, a causa del forte vento di ieri, per consentire il completamento delle opere di ripristino e potatura indispensabili in piena sicurezza la scuola rimarrà chiusa nella giornata di lunedì 9 maggio“.

(Foto Facebook @Comune di Fiumicino)

