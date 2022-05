Fiumicino, la Waterfront dovrà mettere in sicurezza l’area del vecchio faro

Fiumicino – “L’area del vecchio faro versa in condizioni di estrema pericolosità“.

A sostenerlo è il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, che spiega: “La recinzione che dovrebbe impedire l’accesso, in alcuni punti è divelta. All’interno del piazzale ci sono cumuli calcinacci con spuntoni di ferro e altri materiali pericolosi, facilmente accessibili a chiunque. Il faro stesso è accessibile e troppo spesso meta di ragazzi che vi entrano incuranti dei rischi che corrono. Inoltre, la facilità di ingresso e l’assenza di controlli ha favorito la comparsa di discariche abusive“.

“Per questa ragione ho firmato un’ordinanza nei confronti di Fiumicino Waterfront s.r.l, concessionaria dell’area, perché provveda immediatamente a mettere in sicurezza sia il piazzale sia il faro impedendo l’accesso a persone non autorizzate – conclude Montino -. Nello specifico, entro 10 giorni dall’ordinanza, Waterfront dovrà intervenire in modo da rendere inaccessibile il faro. Inoltre, entro 30 giorno, dovrà ripristinare la recinzione esterna ed entro 60 giorni provvedere a ripulire il piazzale da tutti i rifiuti presenti”.

