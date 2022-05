Gran Premio di Miami, la Ferrari parte bene: prima nelle prove libere

Miami – La Ferrari di Charles Leclerc ha messo a segno il miglior tempo nelle prime prove libere del Gran Premio di Miami.

Il pilota monegasco ha preceduto in 1’31”098 la Mercedes di Russell (+0’071) e la Red Bull di Verstappen (+0’179).

Sesta la Ferrari di Sainz (+0’430), mentre è solo ottava l’altra Mercedes di Hamilton. A muro l’Alfa Romeo di Bottas con sessione sospesa per alcuni minuti e nessuna conseguenza per il pilota finlandese che non è andato oltre il 17/o tempo (+2”675) (Ansa).

(foto@ScuderiaFerrari-Twitter)

