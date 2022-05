Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il vortice che a ridosso del weekend si è formato tra la Sardegna e il basso Tirreno si metterà lentamente in cammino verso levante nei prossimi giorni, tendendo a colmarsi molto gradualmente. Intorno al suo centro si svilupperà un fronte che agirà su buona parte d’Italia, mantenendo condizioni di tempo spesso instabile con nuove occasioni per rovesci ed anche qualche temporale fino alla fine della settimana. Non mancheranno pause asciutte con temporanee aperture, ma sarà un weekend caratterizzato da una spiccata variabilità con nuove occasioni per piogge anche sulle regioni settentrionali, reduci da un periodo invernale estremamente siccitoso, seppur non ancora sufficienti a colmare il deficit pluviometrico.

METEO SABATO 07 MAGGIO. Inizio giornata nuvoloso al Nord, salvo qualche schiarita sulle Alpi occidentali. Piogge sparse attese soprattutto su Nordest ed Emilia Romagna, seppur possibili anche altrove ma di intensità più debole. In giornata si intensifica l’instabilità sul Triveneto, specie sulle Alpi, con piogge e rovesci in estensione ai rilievi alpini occidentali, anche con qualche possibile temporale. Locali sconfinamenti dei fenomeni alle zone di pianura tra Piemonte e Lombardia; un po’ di instabilità anche sull’Appennino emiliano con qualche rovescio verso la pianura. In serata rovesci in nuova intensificazione sul Triveneto ed est Emilia. Sulle regioni centrali piogge e rovesci sparsi già al mattino sul versante adriatico, asciutto su quello tirrenico con parziali schiarite. In giornata spiccata variabilità con rovesci soprattutto tra Abruzzo e Lazio, anche temporaleschi, meno probabili su alte Marche. In serata generale attenuazione dei fenomeni. Instabile anche in Sardegna con piogge e rovesci in graduale attenuazione in giornata. Instabilità diffusa fin sulle regioni meridionali con piogge e rovesci in intensificazione su Sicilia e tirreniche, anche temporaleschi. Maggior variabilità sul versante adriatico, pur con qualche pioggia nella prima parte della giornata. Venti tesi a rotazione ciclonica intorno al minimo sul basso Tirreno. Temperature stabili o in lieve calo al Sud.

METEO DOMENICA 08 MAGGIO. Salvo qualche schiarita su Alpi e Liguria nella prima parte del giorno, il tempo sarà ancora a tratti instabile al Nord. Attesi piogge e rovesci sin dal mattino sulle aree centrali della Val Padana, dal pomeriggio anche su Alpi e Prealpi con locali temporali e coinvolgimento di Liguria e pianure centro-occidentali, meno probabili invece verso l’alto Adriatico. In serata attenuazione dei fenomeni con locali schiarite. Sulle regioni centrali variabilità, con qualche piovasco in avvio di giornata sul basso Lazio, al pomeriggio anche lungo l’Appennino e su gran parte del Lazio. Più asciutto altrove con maggiori schiarite e in serata generale attenuazione o esaurimento dei fenomeni. Spiccata variabilità in Sardegna con rovesci soprattutto nel pomeriggio all’interno, anche temporaleschi. Condizioni instabili al Sud con piogge e rovesci già al mattino su Sicilia e Calabria, ma sarà soprattutto nel pomeriggio che si intensificheranno i fenomeni e coinvolgeranno anche le zone peninsulari, specie interne, con possibili locali temporali e alcuni sconfinamenti alle coste tirreniche e ioniche. La sera piogge e rovesci tra est Sicilia e bassa Calabria, più asciutto altrove con qualche schiarita. Venti moderati o tesi da nordest, da sudest sullo Ionio. Temperature stabili o in lieve locale aumento al Nord.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: ancora una giornata complessivamente instabile sulle regioni del medio Tirreno in particolare nelle ore pomeridiane, con nuvolosità diffusa ma in prevalenza asciutto su Toscana ed Umbria, salvo isolati rovesci e brevi temporali diurni su bassa Toscana, ternano e orvietano; instabile al pomeriggio sul Lazio con rovesci e temporali a partire dall’entroterra in estensione anche ai settori occidentali del Romano e del Viterbese. Venti moderati-tesi da Nordest su Toscana ed Umbria, variabili sul medio-basso Lazio, con raffiche localmente forti. Mare mosso.

DOMENICA: inizio di giornata con nubi irregolari e occhiate assolate su Toscana, Umbria e Lazio, seguirà un pomeriggio instabile specie su medio-alto Lazio, bassa Toscana e ternano, con rovesci e locali temporali; locali acquazzoni possibili anche sul frusinate, sulla Toscana nord-occidentale e interna. Venti moderati-tesi da NE. Mari poco mossi o mossi.

Commento del previsore Lazio

Weekend che si mantiene variabile con instabilità pomeridiano-serale specie su Lazio e bassa Toscana associata a rovesci o veloci temporali. Temperature massime in lieve flessione tra venerdì e sabato per la rotazione delle correnti da Nordest moderate-tese. Con la nuova settimana noteremo una progressiva e netta affermazione di un forte promontorio di alta pressione che determinerà prevalente stabilità e valori termici in progressivo aumento, sino a valori simil estivi, con punte di 27-30°C in pianura.

(Fonte: 3B Meteo)