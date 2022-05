Milano Boxing Night: sfida De Carolis-Scardina per il titolo mondiale supermedi

Milano – Cresce l’attesa (non a caso già quasi il ‘sold out’) per la ‘Milano Boxing Night‘ di venerdì 13 maggio all’Allianz Cloud.

Nel match clou, il campione intercontinentale Wbo dei pesi supermedi Daniele Scardina difenderà il titolo contro l’ex campione del mondo Wba Giovanni De Carolis.

Nella stessa serata non ci sarà soltanto questa grande sfida tra due dei migliori pugili italiani del momento, ma anche altri due incontri con un titolo in palio, entrambi nella categoria dei pesi supergallo. Infatti l’ex campionessa d’Italia Maria Cecchi, ora nei panni della sfidante, sfiderà la spagnola campionessa d’Europa Mary Romero. Quest’ultima ha conquistato la corona continentale il 18 gennaio 2020, a Murcia, superando ai punti la bulgara Ivanka Ivanova. Ha difeso il titolo l’11 settembre 2021, a Barcellona, costringendo al ritiro dopo otto riprese la britannica Amy Timlin. In Spagna sono convinti che Mary Romero possa compiere l’impresa del ‘triplete’: dopo essere diventata campionessa mondiale di kickboxing e thai boxe, potrebbe diventare anche campionessa mondiale di pugilato.

Intanto difenderà il titolo europeo. Diretta streaming della riunione su Dazn. (Ansa).

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.