“No al porto crocieristico a Fiumicino”: il 7 maggio nuova assemblea pubblica

Fiumicino – “Anche oggi, sabato 7 maggio ci diamo appuntamento per una nuova assemblea in piazza Grassi“. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal Collettivo “No Porto”, che annuncia un nuovo incontro con i cittadini: “Crediamo sia necessario continuare a parlare del porto crocieristico e degli impatti che questo comporterebbe per l’ambiente, la salute, il lavoro e il benessere di chi vive Fiumicino.

Ci auspichiamo partecipazione da parte di tutta la popolazione, per costruire un dibattito aperto su questi temi, per comprendere insieme le reali conseguenze di questo tipo di sviluppo del territorio che passa attraverso le grandi opere, troppo spesso presentate come una grande opportunità ma che in realtà portano conseguenze nocive e preoccupanti per la popolazione”.

“Perciò – conclude il Collettivo – invitiamo tutti e tutte per questo nuovo appuntamento alle 10:00 in Piazza Grassi“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link.