Ponza, riapre dopo 4 anni Cala Fonte

Ponza – Sono state pubblicate oggi dal comune di Ponza due ordinanze, a firma del vicesindaco Giuseppe Mazzola, che danno la possibilità all’Isola e ai suoi ospiti di iniziare la stagione estiva con importanti novità.

A distanza di 4 anni verrà riaperta, seppure solo parzialmente, Cala Fonte. L’area era stata chiusa e interdetta al pubblico dal 30 dicembre del 2017 a causa del crollo di un’ampia porzione di falesia. Una situazione che, inevitabilmente, aveva penalizzato i residenti, le attività turistiche di zona e i visitatori.

A questa novità se ne somma una ulteriore, disposta sempre con ordinanza del vicesindaco, il divieto di svolgere qualsiasi attività edile dal 2 maggio al 30 settembre nelle aree esterne alle abitazioni in zona Cala dell’Acqua.

Insomma Ponza si prepara nel migliore dei modi a garantire ai suoi ospiti la giusta accoglienza restituendo ai suoi turisti una porzione di Cala Fonte ed evitando che si possano allestire cantieri che turbino la tranquillità in zona Cala dell’Acqua.

