Roma, bimbo ucraino gravemente malato scortato in ospedale dai caschi bianchi

Roma – E’ avvenuto tutto nel giro di pochi minuti: una richiesta di ausilio, pervenuta al Comando Generale della Polizia Locale di Roma Capitale, per consentire ad una famiglia proveniente dall’Ucraina di raggiungere e far ricoverare d’urgenza il proprio bambino presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù e l’immediato servizio di scorta all’ambulanza attivato tramite una pattuglia di motociclisti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico).

Il piccolo, di 4 anni, sarebbe arrivato con la mamma all’aeroporto dell’Urbe con un volo charter nel giro di pochi minuti e da qui la necessità che gli agenti raggiungessero l’ambulanza sulla pista di atterraggio per poi scortarla d’urgenza fino all’ospedale. Tutto ciò è avvenuto con la massima rapidità, permettendo così al bimbo di essere sottoposto subito alle cure necessarie, legate ad una grave patologia di natura oncologica, che nel paese d’origine sarebbe stato impossibile fornirgli a causa della guerra.

