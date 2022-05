Una mostra al Coni: Paolo Rossi celebrato il prossimo 4 luglio

Roma – Il campione del mondo di Spagna 1982 celebrato in una mostra nel tempio dello sport italiano. Accadrà il prossimo 4 luglio, giorno significativo per quella Nazionale di Enzo Bearzot che vinse il Mondiale di calcio. E allora proprio in quella data speciale, Paolo Rossi sarà ricordato da una mostra.

Lo ha detto Giovanni Malagò, come riporta l’Adnkronos: “Sarà inaugurata al Coni la mostra dedicata a Paolo Rossi, che rimarrà aperta per dieci giorni, al Salone d’Onore”.

