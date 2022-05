A Fiumicino apre lo sportello del cittadino europeo

Fiumicino – “Lo sportello del cittadino europeo, aperto oggi da Forza Italia sul territorio di Fiumicino, rappresenta un punto di svolta in un momento economico così delicato come quello che stiamo vivendo, in ausilio concreto per le imprese e per le famiglie”. Lo afferma Alessio Coronas, intervenuto oggi all’apertura del servizio.

“L’Europa – prosegue Coronas – ha destinato circa 200 miliardi di euro ad aiuti per innovazione tecnologica, digitalizzazione, cultura e turismo. Il 70 per cento di questo denaro è dedicato alle singole realtà territoriali, senza passare per banche o burocrazia. Entra direttamente nelle tasche degli italiani attraverso i bandi, ma certo c’è bisogno di qualcuno che guidi questo processo, che dia informazioni, che aiuti a reperire i fondi.

Ecco perché questo sportello è fondamentale, e il compito che aspetta Rossella Angius, in qualità di referentye, sarà tanto prezioso quanto impegnativo; a lei vanno i migliori auguri di buon lavoro. Lo Sportello del cittadino europeo, garantirà una porta di accesso diretta a tutti i cittadini che vorranno usufruire degli strumenti e dei servizi offerti dall’Unione Europea all’Italia.

Infine un saluto va – conclude Coronas -, oltre che alla promotrice, l’europarlamentare on. Luisa Regimenti, all’on. Mario Baccini, presidente dell’Ente nazionale Microcredito, a Raffaello Biselli, segretario comunale di Forza Italia, a Rossella Angius, referente dello sportello di Fiumicino e ad Alessandro Battilocchio, deputato e coordinatore provinciale di Roma di Forza Italia”.

