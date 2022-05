European Cup Junior di judo, Parodi è argento: “Gara voluta a tutti i costi..”

Lorenzo Parodi ha conquistato la medaglia d’argento degli 81 kg a Sarajevo, nella seconda giornata dell’European Cup Senior cui hanno partecipato 237 atleti di 27 nazioni.

Un percorso quasi perfetto quello del ventiduenne genovese che ha fatto ben valere il suo ruolo di testa di serie superando per ippon di de ashi barai l’egiziano Abdelrahman Abdelghany, quindi l’ungherese Szombor Kurtan ed il macedone Nikola Gardasevic, approdando così in finale per l’oro nella quale ha avuto la meglio l’ungherese Benedek Toth.

“Dopo la gara di Dubrovnik, ammetto che la stanchezza fisica e mentale mi aveva portato a pensare di non riuscire a preparare al massimo questa competizione e quindi ero tentato di rinunciare –ha confessato Lorenzo Parodi– sono però estremamente felice di aver scelto lo stesso di farla, perché mi ha dato una sicurezza mentale in più. Voglio ringraziare naturalmente chi mi ha permesso di arrivare fin qui, quindi tutta la Pro Recco Judo, e naturalmente i miei genitori e la mia famiglia che mi sostengono sempre. Un grande ringraziamento lo devo al mio allenatore Massimo Mancioppi, che mi ha seguito per tutta la competizione”.

Soltanto ad un passo dalla medaglia sono arrivati Cecilia Betemps, quinta nei 70 kg, Kenny Komi Bedel, quinto negli 81 kg e Davide Pozzi, quinto nei 100 kg. (fijlkam.it)(foto@fijlkam)

