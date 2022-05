Filippo Tortu: “A Nairobi una strana gara nei 100 metri. Ora testa a Doha”

Può capitare nell’atletica e anche Filippo lo sa. Voleva sfondare il muro della velocità nei primi 100 metri del 2022, ma la falsa partenza prima e le energie date e poi non ritrovate per la gara vera e propria dopo hanno fermato il campione olimpico della 4×100 a Nairobi. Una pista fortunata quella per Tortu, dove nello scorso mese di settembre ha siglato il personal best nei 200 metri con 20”11.

Nel Continental Tour di esordio stagionale, dove doveva gareggiare anche Jacobs, bloccato poi da un virus gastrointestinale, Filippo ha fatto 10”24 sul traguardo e i motivi è lui a spiegarli direttamente, sulle sue pagine social: “Ho corso due gare, molto diverse fra loro. La prima, quasi 50 metri percorsi, non mi è dispiaciuta anche se ci sono sicuramente cose da correggere, considerando che era l’esordio ed è raramente un ‘buona la prima’. Nella seconda gara, quella vera e propria disputata a distanza di un paio di minuti dalla precedente – ha sottolineato l’atleta delle Fiamme Gialle – mi sentivo stanchissimo e davvero svuotato e non sono riuscito a fare niente di quel che volevo”.

Ora l’obiettivo di Filippo è una rivincita immediata e lui lo dice: “È stato un esordio strano, però lo sport è anche questo. Ora testa a Doha”. (foto@Colombo/Fidal)

