Verni: “Auguri al nuovo Procuratore nazionale antimafia. Solidarietà a Nicola Gratteri”

Roma – “A nome mio personale, e dell’associazione di cui sono portavoce, auguro buon lavoro al nuovo procuratore della Direziona Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, Giovanni Melillo, sperando però che non debbano mai risultare tragicamente profetiche le parole di altri magistrati che, riguardo alla mancata elezione, proprio alla suddetta carica, di un’altra importante figura, come quella di Nicola Gratteri, hanno ipotizzato che, nel caso si fosse verificato il suddetto scenario, esso avrebbe potuto suonare ‘come una bocciatura’ e probabilmente ‘interpretato dalla criminalità organizzata come ennesima e pericolosissima presa di distanza istituzionale da un magistrato così esposto a rischi per la sua vita’”.

Così l’avvocato Marco Valerio Verni (nella foto), portavoce dell‘associazione Sostenitori dei Collaboratori e Testimoni di Giustizia, impegnata da diverso tempo nella lotta alle mafie.

“Rischi, peraltro – prosegue Verni – che, come apparso su diversi organi mediatici, sarebbero stati confermati proprio in queste ore, per un ennesimo progetto volto ad attentare alla vita del suddetto. Confidiamo che tutti gli organi istituzionali si stringano attorno al dottor Gratteri – noi, di sicuro, lo facciamo -, assicurandogli ogni protezione ulteriore che si dovesse rendere necessaria.

Le organizzazioni criminali devono sapere che tutta la brava gente sta vicino a chi le combatte. Un pensiero, da ultimo, al procuratore uscente, Federico Cafiero De Raho, particolarmente attento, tra l’altro, al fenomeno gravissimo delle mafie etniche e, in particolare, di quella nigeriana”.

