Atletica, Chenaux sempre più veloce: migliorato il personal best nei 1500 metri

Roma – Una stella in continua ascesa quella che brilla nel mezzofondo svizzero e mondiale (leggi qui). Camille Chenaux migliora in una settimana di gare su pista, due personal best. Il primo nei 1500 metri, scendendo di ben tre secondi, con il tempo di 4’21”08 al Gala dei Marmi e il secondo a Rieti (nella giornata di ieri) negli 800 metri.

La campionessa svizzera e sport influencer ha siglato 2’10”32 sul traguardo, abbassando anche in questo caso di tre secondi il precedente tempo personale.

Aspettano due settimane intense di lavoro per Camille, prima di partecipare (probabilmente, come lei dice a Il Faro online) ad un Meeting Internazionale in Francia sui 1500 metri: “..intanto sono contenta del lavoro fatto con il magnifico coach Andrea Giocondi e il mio staff. Aspettavamo che arrivasse la concretizzazione degli allenamenti. Sto facendo tutto molto bene”.

(foto@LucaBonanni)

