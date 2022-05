Crisi della “Leonardo” di Pomezia, lavoratori in protesta sotto la sede del Ministero

Pomezia – Il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà ha partecipato al presidio sotto la sede del Ministero dello Sviluppo Economico con i lavoratori della Leonardo di Pomezia.

Ricevuto insieme alle rappresentanze sindacali dal Coordinatore della struttura per le crisi d’impresa Luca Annibaletti, Zuccalà ha sollecitato l’apertura di un tavolo interistituzionale per scongiurare la chiusura del sito di Pomezia e favorirne gli investimenti.

Il MISE si è impegnato a confrontarsi con l’azienda e il Ministero dell’Economia e delle Finanze che detiene il 30% delle quote societarie.

Il Faro online

