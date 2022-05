Da Fratelli d’Italia Minturno una mozione per “Il tavolo permanente delle libere professioni”

Minturno – I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Minturno Domani e Lega hanno sottoscritto una mozione per istituire anche a Minturno “il tavolo permanente delle libere professioni”. Tale iniziativa rappresenta uno dei punti cardine del Dipartimento Professioni del partito di Giorgia Meloni, che sta cercando di portare questa importante iniziativa in tutti i comuni del Lazio.

“Con immenso orgoglio ringrazio i consiglieri comunali Larocca, D’amici, Sardelli e Moni per aver colto prontamente l’importanza di questa proposta del dipartimento professioni-commenta l’avv. stabilito Marco Moccia, dirigente regionale del dipartimento professioni– l’istituzione del tavolo permanente delle professioni rappresenta un passo in avanti nei rapporti tra i liberi professionisti e le istituzioni.

Grazie al tavolo permanente, le amministrazioni locali potranno avvalersi in qualsiasi momento della collaborazione di valenti professionisti del territorio al fine di dare risposte celeri e concrete ai cittadini. Un ringraziamento particolare- conclude Moccia- lo rivolgo alla responsabile nazionale del dipartimento professioni di Fratelli d’Italia Dott.ssa Marta Schifone, al responsabile regionale Ing. Roberto Cuccioletta ed ai nostri vertici provinciali e regionali per il costante supporto che ci forniscono.”

“Un plauso all’avv. stabilito Marco Moccia ed al dipartimento professioni di Fratelli d’Italia -esordisce Vincenzo Fedele coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Minturno- il tavolo permanente delle libere professioni rappresenta una novità assoluta nei rapporti tra la pubblica amministrazione ed i professionisti, finalmente queste categorie, tra le più vessate in Italia, potranno partecipare e contribuire all’attività amministrativa fornendo ausilio e collaborazione alle amministrazioni.

Sono altresì soddisfatto del lavoro svolto dal nostro componente del dipartimento professioni regione Lazio Marco Moccia, poiché Minturno sarà il primo comune in provincia di Latina ad istituire il tavolo permanente delle libere professioni ed il secondo in tutta la Regione. In conclusione ringrazio i nostri consiglieri comunali ed i consiglieri comunali Sardelli e Moni per aver sottoscritto la nostra mozione a riprova che una buona opposizione pensa prima di tutto al benessere dei propri cittadini. ”

