Festa dell’Europa al “Gobetti” di Fondi, il racconto degli studenti come ambasciatori junior

Fondi – L’Istituto di istruzione superiore “Gobetti – De Libero” si prepara a celebrare l’Europa. L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Fondi, sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social della scuola ambasciatrice del parlamento europeo.

L’appuntamento è per venerdì 13 maggio a partire dalle 10 e sarà dedicato ai ragazzi protagonisti del progetto Epas, gli ambasciatori junior appunto, i quali racconteranno il loro anno di esperienza e formazione.

Al termine dell’incontro, durante il quale interverrà l’eurodeputato Salvatore De Meo e, in collegamento da Bruxelles, il capo dell’unità analisi economiche del parlamento europeo Lauro Panella, saranno consegnati gli attestati di partecipazione al progetto. A fine mattinata ospiti e partecipanti festeggeranno con una degustazione di prodotti a chilometri “Vero”, a cura del Mof. Un’iniziativa, quest’ultima, pensata per mettere in luce l’importanza del consumo di ortofrutta locale ma anche dell’autenticità di tale dicitura spesso utilizzata impropriamente e solo per motivi di marketing.

All’evento. Si tratta, del resto, di una giornata tanto unica quanto prestigiosa sia per la Città di Fondi che per la scuola “Gobetti – De Libero” nominata quest’anno Ambasciatrice del Parlamento Europeo.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fondi clicca qui