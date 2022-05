Internazionali di tennis, Trevisan e Cocciaretto eliminate al primo turno

Naomi Osaka dà forfait agli Internazionali d’Italia a causa di un infortunio alla caviglia sinistra e viene sostituita da Nuria Parrizas Diaz.

“Purtroppo devo ritirarmi da Roma perché l’infortunio che ho riportato la scorsa settimana a Madrid non è ancora guarito – ha spiegato la tennista giapponese – È un infortunio al tendine d’Achille quindi devo stare attenta soprattutto prima del Roland Garros. Amo questa città e mi diverto sempre a giocare di fronte ai tifosi italiani, quindi mi dispiacerà perderli, ma non vedo l’ora di tornare l’anno prossimo”.

Martina Trevisan è stata eliminata al primo turno degli Internazionali di Roma da Shuai Zhang in un’ora e 37 minuti con il punteggio di 6-4, 6-2. La tennista cinese affronterà al secondo turno Aryna Sabalenka.

Dopo la Trevisan, eliminata al primo turno anche Elisabetta Cocciaretto al primo turno. La tennista azzurra cade in due set con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e ventisette minuti di gioco contro la svizzera Belinda Bencic che affronterà la vincente di Martincova-Anisimova. (Ansa)

(foto@Federtennis-Facebook)

