La buona sanità, “Grazie al personale del San Raffaele di Roma”

Sono stato ricoverato per 9 giorni, e devo dire che – malattia a parte – mi sono trovato come a casa, accudito e compreso, coccolato e assistito.

Voglio scrivere questa lettera perché troppe volte si parla della sanità solo quando le cose vanno male, quando muore qualcuno oppure quando c’è un disservizio. Voglio invece fare i miei complimenti a tutto il personale di Cardiologia dell’ospedale San Raffaele alla Pisana, nella capitale, per il modo di gestire il lavoro, con amore e gentilezza verso tutti i ricoverati.

Non solo, ma ho notato un grande rispetto anche tra di loro, per il lavoro di ognuno, dottore, infermiere, caposala o qualunque ragazzo o ragazza che si occupa dei servizi ospedalieri. Sempre col sorriso sulle labbra… Non ho mai trovato un ospedale così, e alla mia veneranda età – quasi 85 anni – e con tutti gli acciacchi più o meno gravi che ho, ne ho girati parecchi.

Seguitate a lavorare così, siete il futuro dell’umanità.

Firmato: Mario Marcelli

(Il Faro online)