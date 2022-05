Mala movida a Roma, vendita e consumo irregolare di alcolici: valanga di multe

Roma – Polizia Locale, dai controlli nelle discoteche al contrasto alla vendita e al consumo irregolare di alcolici: oltre 800 verifiche nel fine settimana. Sanzionati 11 minimarket e multe per 10mila euro a due locali.

Oltre 800 i controlli che la Polizia Locale ha svolto in questo fine settimana nei locali pubblici ed esercizi commerciali nella Capitale, con particolare attenzione ai luoghi della movida. A tali verifiche, si aggiunge una specifica attività di vigilanza portata avanti dagli agenti per contrastare gli abusi legati al consumo e alla vendita di bevande alcoliche, nonché le condotte alla guida pericolose e non a norma.

Più di 15 le persone sanzionate per consumo irregolare di alcolici in strada e 11 invece i minimarket perseguiti in quanto trovati aperti oltre l’orario consentito. Oltre 50 gli illeciti accertati durante i controlli nei locali pubblici. In un caso, al gestore di un’attività nel territorio del III Municipio, sono state elevate sanzioni per un totale di circa 5mila euro, a seguito delle numerose irregolarità riscontrate.

Verbali dello stesso ammontare sono scattati anche per una discoteca, sita nel I Municipio, nei cui confronti sono tuttora in corso ulteriori accertamenti. Più di 700 invece le sanzioni elevate per violazione del Codice della Strada.

