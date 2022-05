Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Nella seconda settimana di maggio sarà ancora l’Africa a dettare legge nel quadro meteorologico europeo. Questa volta però non si tratterà di un vortice depressionario ma dell’esatto opposto, un promontorio anticiclonico di matrice sub tropicale. Questo scambio di ruoli si avrà in funzione di una depressione nord atlantica che spingerà aria fredda fin verso le Isole Azzorre e che costringerà l’anticiclone caldo a spostarsi verso levante conquistando gradualmente l’Europa da ovest. l’Italia non sarà investita subito dall’anticiclone perché dovrà prima liberarsi del vortice ciclonico ancora in auge sull’area tirrenica che evolverà molto lentamente verso la Grecia. La settimana inizierà con una penisola in parte interessata dall’anticiclone, soprattutto le regioni centro settentrionali e in parte ancora influenzata dal minimo di bassa pressione, le regioni del Sud. Lunedì pertanto avremo ancora dell’instabilità legata all’azione del minimo sulle regioni meridionali con dei temporali fin dal mattino e poi nel pomeriggio una instabilità temporalesca più diffusa che si manifesterà anche sulla Sardegna e sulle zone interne montuose sia del Centro che del Nord. Martedì ulteriore allontanamento del minimo ma ancora con qualche piovasco al Sud e in forma minore nel pomeriggio anche al Centro Nord. Mercoledì il minimo si sarà allontanato definitivamente verso la Grecia e la pressione in ulteriore aumento scongiurerà altri temporali salvo che localmente e solo nel pomeriggio sull’Appennino meridionale.

METEO LUNEDI’ 09 MAGGIO. Al Nord: Sole alternato a locali annuvolamenti che daranno luogo a brevi rovesci nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e localmente sulla Val Padana e Liguria. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26. Al Centro: Nubi sparse e schiarite anche ampie, maggiori addensamenti dal pomeriggio in Appennino con brevi e locali rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 22 e 26. Al Sud: Variabilità diurna con locali rovesci tra Appennino e coste tirreniche. Più nubi in Sicilia con piogge. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 25.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: giornata complessivamente variabile su Toscana, Umbria e Lazio, con sole prevalente al mattino e instabilità pomeridiana specie sui settori dell’entroterra laziale, ma anche sui settori centro-occidentali toscani e isolatamente sul ternano, instabilità associata ad acquazzoni o brevi temporali. Venti moderati-tesi da NE. Temperature massime in ulteriore ascesa. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Weekend che si mantiene variabile con instabilità pomeridiano-serale specie su Lazio e bassa Toscana associata a rovesci o veloci temporali. Temperature massime in lieve flessione tra venerdì e sabato per la rotazione delle correnti da Nordest moderate-tese. Con la nuova settimana noteremo una progressiva e netta affermazione di un forte promontorio di alta pressione che determinerà prevalente stabilità e valori termici in progressivo aumento, sino a valori simil estivi, con punte di 27-30°C in pianura.

