Civitavecchia – Alle ore 15.45 circa i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per un incendio a bordo della nave Punta Azzurra. Al momento dell’incendio l’imbarcazione stava facendo rifornimento ad una nave ormeggiata la molo 13.

L’incendio, secondo quanto appreso dai Vigili del Fuoco, si sarebbe sviluppato nella sala macchine del natante adibito a porta gasolio, servizio di buncheraggio. Accortosi delle fiamme il comandate ha attivato i dispositivi antincendio presenti sulla nave.

I rimorchiatori hanno rimorchiato la nave al molo 23, dove sono intervenuti gli uomini dei Vigili del Fuoco.

Parte delle fiamme sono state estinte dai mezzi antincendio presenti a bordo della nave stessa. Gli uomini della Bonifazi, accorsi sul posto con l’equipaggio della 17A e gli specialisti Nautici della motobarca Vfr12 in forza ai Vigili del fuoco di Civitavecchia, hanno domate le fiamme. Una volta estinte completamente le fiamme, si sta procedendo con la messa in sicurezza dell’area con l’ausilio di termocamere ed altre apparecchiature in dotazione. Il natante è ancora ormeggiato al molo 23.

