Ramo caduto nel giardino dell’asilo, Tatini (Crescere Insieme): “Dove sono le verifiche preventive delle alberature?”

Fiumicino – “Cade un grosso ramo nel giardino di una scuola per l’infanzia e dobbiamo ritenerci fortunati che in quel momento non erano presenti i bambini: quanto accaduto qualche giorno fa all’asilo ‘Isola dei Tesori’ in via Coni Zugna (leggi qui) ha turbato e creato disagi alle famiglie, con la conseguente chiusura odierna della scuola ”. A parlare è Vanessa Tatini della lista civica Crescere Insieme.

“Un episodio che non dovrebbe mai accadere in una scuola – spiega Tatini. E quello che ci chiediamo è: possibile che non venga effettuata una preventiva verifica delle alberature? Inoltre, da quanto apprendiamo, la chiusura si è resa necessaria perché sabato è stato effettuato l’intervento di rimozione di tale ramo, ma non è stato fatto quello ripristino dello stato dei luoghi, mentre solo questa mattina ne è stata verificata la sicurezza. Perché tutte queste operazioni non sono state compiute durante il weekend? Così facendo si sarebbero evitati i disagi alle famiglie che hanno dovuto organizzarsi con poco preavviso, perché non possono tenere i bambini a casa”.

“Una tragedia sfiorata – aggiunge Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme – che non può essere tollerata quando ci sono di mezzo i bambini. La loro sicurezza deve essere garantita in tutte le scuole del territorio e, laddove si verificassero incidenti di questo tipo, bisogna intervenire il più tempestivamente possibile, senza attendere la fine del weekend per la messa in sicurezza”.

“Per questo motivo – conclude il Capogruppo – mi farò carico di interessare il Sindaco affinché nel cronoprogramma degli sfalci all’interno di tutti gli istituti scolastici del territorio venga inserito anche il controllo delle alberature e dei rischi connessi. In questo modo, possiamo anticipare ed evitare che accadano episodi pericolosi come questo, che mettono a rischio l’incolumità dei nostri giovani ragazzi”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link.