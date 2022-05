Sicurezza a Isola Sacra, il Comitato spontaneo: “Serve una nuova idrovora”

Fiumicino – La risposta del Ministro della transizione ecologica Cingolani all’interrogazione parlamentare presentata dal Senatore De Vecchis, chiarisce che il territorio di Isola Sacra, per essere completamente messo in sicurezza dai vincoli, e soprattutto da quelli alluvionali, necessita della realizzazione di una nuova idrovora, oltre alla ristrutturazione di quella già esistente in via Coni Zugna, e di quella in località passo della Sentinella in via di completamento entro ottobre 2022.

“Come cittadini di Sacra – dice il Comitato spontaneo di Isola Sacra – ci auguriamo che questi interventi siano definitivi e finalizzati alla messa in sicurezza e al raggiungimento di un rischio minimo R2 con una rapida deperimetrazione da parte dall’Autorità di distretto.

Auspichiamo però che la realizzazione della terza idrovora, della cui importanza il Ministro stesso ne ha richiamato l’esigenza, determini quindi la totale sicurezza del territorio di Isola Sacra, anche da minimi allagamenti.

Se così non fosse, ancora una volta, le promesse fatte dagli Amministratori del Comune dal lontano 2013, verrebbero nuovamente a meno e tutto il territorio e l’economia locale ne subirebbero gravi danni, per cui, ormai, ci vedremo costretti a chiederne i risarcimenti.

Ci chiediamo pertanto come, invece, nella zona del vecchio Faro per la realizzazione del Porto Crocieristico possa essere realizzabile una simile opera in zona golenale soggetta attualmente e, miracolosamente, a vincolo R2. Si rammenta che pochi metri più in là la zona di Passo della Sentinella è invece in area R4.

A chi ha perso la memoria si ricorda che, in occasione dell’evento allo Sporting center promosso dall’amministrazione nel 2019 fu promessa, alle oltre 500 persone accorse, una soluzione quasi definitiva del rischio alluvionale, come riportato dalla cartografia diffusa durante questa occasione.

Tanto premesso – dichiara ancora il Direttivo del Comitato – ricordiamo che non abbiamo mai creduto ai vincoli di Isola Sacra che perdurano da almeno 25 anni, e gli Enti preposti che fin ora non hanno provveduto alla totale messa in sicurezza, dovrebbero essere considerati totalmente responsabili di questa grave e pericolosa omissione che, di fatto, avrebbe messo a rischio tutto il territorio e la popolazione stessa”.

