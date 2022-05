Sport a Roma, Onorato: “I fondi di promozione devono essere sbloccati”

Roma – “E’ importante che i campioni come Graziani, Panatta, Lucchetta e Castrogiovanni mettano la faccia per la promozione sportiva. Il Comune è concentrato sul recuperare le strutture abbandonate. ‘Un campione per amico’ è un progetto che va avanti con grande successo e la nostra Giunta ha dato massimo sostegno. Dobbiamo far sì che sia dia un’opportunità alle periferie di fare sport perché uno dei grandi problemi nella pratica sportiva è le condizione economica”.

Lo ha detto Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Turismo, Grandi Eventi e Moda di Roma Capitale, a margine della presentazione di ‘Banca Generali – Un campione per amico’ al Tennis Club Parioli di Roma. “I fondi di promozione sportiva devono essere sbloccati, sono un incentivo all’associazionismo”, ha concluso l’Assessore. (Ansa).

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.