Atletica, Jacobs dopo la rinuncia al Meeting di Nairobi: le sue condizioni

Roma – Non è stato un week end facile per Marcell Jacobs. Sognava di correre i primi 100 metri della stagione all’aperto e in massima forma al Continental Tour di Nairobi. Un virus gastrointestinale ha rovinato la festa al campione olimpico di Tokyo, che in queste ore è tornato a Roma. Il prossimo appuntamento in programma per lui è il 18 maggio. Correrà al Meeting Internazionale di Savona?

Se parteciperà oppure no, lo dice il suo coach Paolo Camossi: “Ci sarà a Savona”. Lo conferma l’allenatore a La Gazzetta dello Sport. “Dovrebbe correre i 200, ma in queste condizioni è meglio non rischiare”. E’ stato visitato dai medici dell’Istituto di Medicina dello Sport del Coni, dove è seguito tuttora ed è in recupero.

(foto@Colombo/Fidal)

