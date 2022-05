Bandiere blu 2022 nel Lazio, tra conferme e grandi escluse: ecco quali

Salgono a 210 i Comuni Bandiera Blu, 9 in più rispetto ai 201 del 2021.

Nel Lazio sono 10 le cittadine balneari insignite del vessillo, una in meno rispetto allo scorso anno. Oltre ad Anzio e Trevignano Romano, in provincia di Latina sono 8 i Comuni insigniti del vessillo, Latina, Gaeta, Fondi, Minturno, Sabaudia, Sperlonga, Terracina e San Felice Circeo.

Quest’anno a sorpresa l’isola di Ventotene ha perso la bandiera blu, mentre ancora una volta Ponza non ha ottenuto il riconoscimento.

Tra le 10 città turistiche 21 sono le spiagge riconosciute bandiera blu: la Spiaggia di Ponente, Torre Canneto, Rio Claro e la Spiaggia di Levante, Sant’Anastasia, Capratica a Fondi; l’Arenauta, l’Ariana, Sant’Agostino e Serapo a Gaeta; Latina Mare a Latina; la Spiaggia di Ponente a Minturno; il Lungomare a Sabaudia; il litorale a San Felice Circeo; Bazzano e Lago Lungo a Sperlonga e Lido di Lavivio, Tor Caldata, Riviera di Ponente e Levante di Anzio.

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.