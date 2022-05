Carambola su via Austis ad Aranova, schianto tra due autovetture

Fiumicino – Questa mattina due auto si sono letteralmente schiantate su via Austis, ad Aranova, e solo per puro caso l’incidente non ha avuto conseguenze drammatiche.

Sotto accusa da parte dei residenti la mancata manutenzione del verde, che crea pericolosi cespugli nei pressi delle curve o a bordo strada, impedendo la visibilità a chi è in transito.

La strada tra l’altro è stretta e senza marciapiedi, pur essendo un’arteria utilizzata dai cittadini per recarsi al supermercato o usufruire di altri servizi.

“Stavolta si è trattato di 2 auto – ha commentato il capogruppo di Crescere Insieme, Roberto Severini – ma se fosse stato coinvolto un pedone saremmo qui a dire altre cose

Eppure 3 anni fa ho sollevato il problema, proprio a seguito di un incidente che aveva coinvolto un pedone. Portai il problema anche all’attenzione dell’aula consiliare, nel 2002, con una mozione che però fu bocciata dalla maggioranza con la motivazione che l’intervento da me chiesto era superato dai fatti, in quanto la strada era già stata messa in sicurezza.

Mi chiedo quali interventi siano davvero stati fatti, di quale sicurezza parla chi governo la città, non solo per via Austis ma per molte strade del nord del territorio”.

