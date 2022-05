Castelli Romani, contrabbando di gasolio: sequestri e denunce

Castelli Romani – Un’autocisterna che trasportava carburante in evasione delle accise e dell’IVA è stata individuata e sequestrata a Grottaferrata dai Finanzieri del Comando Provinciale Roma, che hanno denunciato due soggetti alla Procura della Repubblica di Velletri per l’ipotesi di reato di circolazione di prodotti energetici di contrabbando.

Le Fiamme Gialle del Gruppo di Frascati, durante il consueto pattugliamento del territorio dei “Castelli Romani”, hanno sottoposto a controllo l’automezzo appurando che il relativo carico – pari a 913 litri di gasolio agricolo e 789 litri di gasolio da riscaldamento – non trovava corrispondenza nel quantitativo riportato nella documentazione di accompagnamento.

Sono in corso accertamenti per individuare il luogo di stoccaggio e ricostruire il giro d’affari dell’attività illecita.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo messo in campo dalla Guardia di Finanza della Capitale a contrasto delle condotte che, oltre a sottrarre risorse finanziarie allo Stato, alterano le regole del mercato e danneggiano i cittadini e gli imprenditori onesti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

