Cerveteri, torna il “British Day Preview”: la sfilata di auto e vespe d’epoca

Cerveteri – Il rombo delle auto d’epoca della Legendary Classic Cars di Bracciano si incontra con la bellezza, l’unicità e la storia delle immortali e vespe del Vespa Club Cerveteri.

Tutto pronto a Cerveteri per il 4° British Day Preview, il concorso di Eleganza di Auto inglesi, che vedrà questi veri e proprio capolavori della motoristica in esposizione in Piazza Santa Maria, nel cuore del centro storico, a partire dalle 10 di sabato 14 maggio.

Ad organizzare e patrocinare l’evento, Luciano Ridolfi, Assessore alle Attività Economiche e Produttive del Comune di Cerveteri e Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali, insieme alla Consigliera comunale Francesca Badini.

“Questa è un’iniziativa che abbiamo promosso già in passato e che ha convogliato all’interno del nostro Centro Storico un gran numero di cittadini e visitatori – dichiara Luciano Ridolfi, Assessore alle Attività Economiche e Produttive del Comune di Cerveteri – oggi, complice anche la cessazione dello Stato di Emergenza e il ritorno alla normalità, anche se è doveroso ricordare come sia sempre fondamentale essere prudenti, ripropongo come assessorato questo appuntamento davvero ricco di fascino, storia e cultura del mondo dei motori. Sarà occasione per poter ammirare e farsi fotografare, all’interno del nostro centro storico, con dei veri e propri cimeli dell’automobilismo e con un mezzo di trasporto, come la vespa, che ha segnato e caratterizzato un’epoca”.

Commenta l’evento anche Francesca Badini, Consigliera comunale di Cerveteri, che dichiara: “Con il Legendary Classic Cars di Bracciano del Presidente Carmine Fallarino e gli amici del Vespa Club Cerveteri c’è un rapporto molto proficuo da tempo oramai. Sono soliti infatti garantirci con grande disponibilità e generosità la loro presenza in tante iniziative e momenti importanti della nostra città, presenziando insieme ai loro gioielli su quattro e due ruote alle manifestazioni e giornate di festa di Cerveteri, creando sempre grande interesse e curiosità. In questa iniziativa inoltre, saranno proprio davanti al Museo Nazionale Cerite, dove accanto ai Capolavori di Eufronio, la Kylix e il Cratere, da alcuni giorni è in esposizione anche il monumentale vaso Pithos. Famiglie e cittadini del litorale sono invitati a partecipare”.

L’evento è patrocinato dal Comune di Cerveteri e gode del sostegno della British Embassy Rome e della BCC Roma – Agenzia di Bracciano. Il programma prevede alle ore 10:30 la visita al Museo Nazionale Cerite, alle ore 12:30 il giro turistico delle vetture e al termine le premiazioni. Per informazioni, chiamare lo 0699803086 oppure il 3355695326

