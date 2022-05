Fiumicino – Sarà Ezio di Genesio Pagliuca il candidato sindaco di Fiumicino a correre per le prossime amministrative. La nomina è stata ufficializzata oggi, 10 maggio 2022, nel corso della conferenza stampa di presentazione della “Carta di intenti”: i progetti del centrosinistra per il decennio che va dal 2023 al 2033.

“Siamo il centro nevralgico del litorale laziale – si legge nella “Carta” – e Fiumicino si candida ad essere un punto di riferimento per nuove produzioni ed infrastrutture con la creazione di un distretto del business, un’area dedicata allo sviluppo delle nuove imprese e l’investimento nei settori più importanti del nostro territorio: agricoltura, nautica, ristorazione, balneazione e rilancio turistico.

Foto 3 di 6











Sono stati due anni difficili per la nostra comunità e lo sviluppo del territorio a causa della pandemia. Aspetto fondamentale su cui punteremo è il dialogo costante con la Regione per la realizzazione di un ospedale, in grado di tutelare la sicurezza sociale delle cittadine e dei cittadini, che garantisca maggiore sostegno al sistema di assistenza e prevenzione della sanità pubblica”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link