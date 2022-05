Fiumicino, Severini: “Invasione di api alla scuola Rodano. Interventi tardivi e finestre sigillate”

Fiumicino – “Bambini rinchiusi nelle aule per proteggersi… dalle api. E’ quanto sta accadendo alla scuola elementare Rodano di Fiumicino, dove risulta impossibile aprire le finestre a causa di un’invasione di api e di vespe in corso dalla scorsa settimana”. Così, in una nota stampa, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“I genitori sono allarmati, – spiega il Capogruppo – e si sono rivolti anche a Vanessa Tatini di Crescere Insieme, chiedendo di trovare tempestivamente una soluzione: per le vespe si è già intervenuti, ma a quanto pare non si riesce a risolvere il problema delle api, che costringono alunni ed insegnanti a tenere le finestre sigillate durante le lezioni. La cosa curiosa è che nel nostro territorio sono presenti diversi apicoltori, quindi, cosa si aspetta ad intervenire?

In questi tempi in cui il Covid non è ancora stato sconfitto, tenere le finestre chiuse non è salutare per i bambini, che condividono l’aula per molte ore al giorno senza il dovuto ricircolo d’aria. Ma, allo stesso tempo, non possono rischiare una puntura d’ape e le pericolose conseguenze che ne possono derivare. Inoltre, nel segnalare questo disagio, i genitori hanno fatto notare lo stato decadente in cui versa l’intera struttura scolastica, nel cui giardino sono presenti anche materiali che non dovrebbero esserci”.

“Risolvere il problema delle api è prioritario, – conclude Severini – perché la scuola deve essere un luogo sicuro per ogni bambino. Ma non va sottovalutata nemmeno la manutenzione degli istituti scolastici del territorio, che non possono essere abbandonati a se stessi”.

