Internazionali di tennis, Camila Giorgi si ritira all’esordio

Roma – Si è ritirata all’esordio Camila Giorgi. Nella prima partita agli Internazionali d’Italia di tennis di ieri sera, in corso al Foro Italico in questi giorni e fino a domenica prossima, l’azzurra ha accusato un fastidio al polpaccio sinistro.

Era in corso la sospensione del match e Camila era sotto di un set. La pioggia ha fatto interrompere la gara che era guidata fino a quel momento da Ajla Tomljanovic, con il primo set portato a casa per 6-4. Una partita difficile per la Giorgi che ha detto addio alla competizione.

(foto@Federtennis-Facebook)

