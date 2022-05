La Roma in finale di Conference League, Totti: “Andiamo vogliosi, lotteremo fino alla fine”

Roma – E’ uno dei grandi del calcio italiano ed è uno dei testimonial della Coppa Italia. Francesco Totti è una bandiera per la Roma e a Roma. L’ottavo Re e il simbolo di un’era calcistica parla dei tanti argomenti del pallone delle ultime ore. Lo fa a margine della presentazione della finale della Coppa Italia di domani sera allo Stadio Olimpico, che vedrà protagoniste in campo la Juventus e l’Inter.

In attesa del derby d’Italia, Totti torna alla partita dei giallorossi in campionato: “È solo uno dei tanti episodi a sfavore della Roma, non stiamo qui a recriminare, se il Var non aiuta penso che sia più complicato. Se non riesce a vedere quello che è successo ieri è difficile per tutti”. Sulla Coppa Italia aggiunge: “In gara secca tra Juve e Inter può succedere di tutto, sarà una grande partita”.

Il 25 maggio la Roma giocherà a Tirana per portare a casa la Coppa della Conference League. L’ex Capitano dice: “È tantissimo tempo che non facciamo una finale – riporta La Gazzetta dello Sport – e per noi è fondamentale alzare un trofeo. Andremo vogliosi e combattenti fino alla fine”.

Su Mourinho dichiara: “Uno dei più grandi allenatori al mondo. La Roma si migliora con acquisti mirati. Lui sa chi gestire e chi comprare e la società farà di tutto per accontentarlo”. Se la Roma si può migliorare anche con i dirigenti, in riferimento d un suo possibile ritorno in società, come ancora indica La Gazzetta, Totti dice: “La Roma si migliora sempre, anno dopo anno, con o senza dirigenti”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.