Roma, clan mafiosi con “le mani in pasta”, blitz in panifici e pasticcerie: 43 arresti

Roma – La Dia di Roma sta dando applicazione a 43 misure cautelari. Persone ritenute coinvolti a vario titolo in attività della ‘ndrangheta impegnata a ottenere il controllo di alcune attività economiche, pasticcerie, vendita di prodotti ittici, panifici.

L’operazione in corso questa mattina, 10 maggio 2022, vede coinvolte Roma e provincia, ma anche la Calabria. Si tratta dell’esecuzione di provvedimenti a firma della magistratura capitolina.

Sono attualmente in corso perquisizioni e sequestri per confermare le ipotesi investigative, secondo le quali si faceva ricorso a prestanome come intestatario delle attività.

Le attività investigative, attualmente in corso, potrebbero pertanto portare a ulteriori sviluppi.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

