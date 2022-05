Roma, travolto dalla metro: estratto vivo e trasportato in ospedale in codice rosso

Roma – Un ragazzo, nel tardo pomeriggio di oggi, è stato investito da un treno della metropolitana alla stazione Magliana.

Disperata la corsa dei sanitari di Ares 118 per salvare dello sfortunato trasportato in codice rosso al San Camillo di Roma con un politrauma

A prestare i primi soccorsi è accorsa un’ambulanza di Ares 118 e un un’automedica.

Terribile la scena che si è prospettata a quanti si sono trovati sul posto. Dalle testimonianze, infatti, risulterebbe che il giovane sia rimasto “con la mano bloccata sotto le rotaie”.

