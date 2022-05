Si è concluso il progetto Pcto dell’Archivio della Azienda Maccarese e dell’istituto “Leonardo da Vinci”

Fiumicino – Qualcosa di nuovo e qualcosa di antico: per la prima volta in quest’anno scolastico sono stati progettati e realizzati alcuni Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento scaturiti dalla collaborazione tra l’Archivio Storico dell’Azienda Maccarese, la Fondazione Benetton e l’I.I.S. Leonardo da Vinci di Maccarese. L’evento conclusivo del 7 maggio, al Castello di S.Giorgio, ha rappresentato non solo la conclusione di questa prima esperienza ma anche un fecondo momento di incontro tra gli studenti, le famiglie, l’Azienda Maccarese e numerose figure istituzionali di un’amministrazione comunale sensibile alle realtà giovanile e alla dimensione della scuola e della formazione.

I lavori della mattinata si sono svolti secondo la modalità di un convegno di studi: dopo i saluti del Dott. Claudio Destro, del Vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e della Prof.ssa Marianna Barberio, vicepreside del ” Leonardo da Vinci” che sostituiva la Dirigente Scolastica Prof.ssa Daniela Gargiulo, impossibilitata a partecipare per motivi di salute, la parola è andata agli alunni del Triennio A dell’Istituto Tecnico Agrario. La Prof.ssa Alessandra Benadusi, tutor del progetto, ha coordinato i diversi interventi che a partire dall’analisi di documenti conservati nell’Archivio Storico dell’Azienda, selezionati e analizzati grazie al personale dell’Archivio, hanno ricostruito la storia dell’azienda in un periodo compreso tra la metà degli anni ’30 e l’inizio degli anni ’60. Attraverso le parole degli studenti, è emersa la vitalità di queste carte e il loro valore nella ricostruzione della vita quotidiana delle famiglie di Maccarese ma anche la relazione profonda tra la vita sociale locale e la storia nazionale.

Da un documento all’altro, la narrazione ha presentato gli anni ’30, la politica agraria fascista, il periodo della Guerra, l’occupazione del Castello e l’allagamento dei terreni, le ricadute sulle produzioni locali e il ruolo delle donne e, successivamente, la rinascita del Dopoguerra, il nuovo contratto di mezzadria e le sue ricadute sociali, il periodo d’oro per produzione del latte ma anche le ombre di una situazione economico- sociale ancora instabile per molte famiglie. In alcuni casi i ragazzi hanno fatto ricorso ad alcune interviste a “testimoni” e le loro parole suffragavano o davano nuovo spessore ai dati contenuti nei documenti.

Nel pomeriggio, è stata presentata per la prima volta l’esperienza delle “Giovani Guide del Castello”: una decina di ragazzi e ragazze del Triennio Linguistico, hanno vissuto in questi mesi un percorso di laboratorio storico, ancora attraverso l’analisi dei documenti dell’Archivio, volto ad approfondire il patrimonio artistico del Castello, le diverse fasi storiche e i personaggi che hanno segnato la storia dell’edificio all’interno del contesto del territorio. Il risultato di questo lavoro è stato la costruzione di un itinerario di visita che è stato proposto per la prima volta a un pubblico esterno che ha apprezzato la competenza, la disinvoltura e la naturale simpatia delle giovani guide.

L’intera giornata è stata comunque segnata da un’aurea di rinnovata positività nella quale tutti i diversi contributi hanno trovato una sintesi: la bellezza dei luoghi e degli ambienti che ci hanno accolto, il discreto ma preciso coordinamento della Dott.ssa Ghersetti ( Responsabile degli Archivi della Fondazione Benetton), la competenza e disponibilità della Dott.ssa Susanna Oreffice, Archivista dell’Archivio di Maccarese, l’entusiasmo del Presidente del Consiglio d’Istituto, Sig. Francesco Ricci, l’allegria delle numerose famiglie presenti e delle nostre studentesse e studenti, finalmente protagonisti in ambiente stimolante, ricco di prospettive e di ulteriori progetti futuri.

