Al Coco Beach di Passoscuro arriva la Festa di inizio estate

Metti una location in riva al mare, buona musica, allegria, bella gente e il profumo dell’estate che sta arrivando. Ecco la serata perfetta, che il Coco Beach a Passoscuro ha organizzato sabato prossimo, 14 maggio, in concomitanza con l’apertura della stagione balneare.

Una serata “cool”, che vedrà in consolle dj Roberto Cicala e in pista la tik-toker BabyIla, Dalle ore 17 parte il mitico aperitivo on the beach, ma per chi vuole c’è anche la possibilità di fermarsi a cena, sotto al pergolato sull’arenile o sotto la veranda del ristorante.

Nessun problema per il parcheggio, ce n’è uno grande quanto due campi di calcio. Coco Beach è a Passoscuro (Fiumicino), in via Carbonia 119. Per chi volesse informazioni, o per prenotare, il numero da chiamare è 350.197.4272. L’estate inizia, non restare indietro.

Ingresso libero

@cocobeachpassoscuro