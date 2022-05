Coppa Italia, stasera la finale: le aspettative di Inzaghi e Allegri

Roma – Mancano poche ore all’ennesima emozionante finale di Coppa Italia in uno Stadio Olimpico pronto ad accogliere festa e gol. Parlano i due allenatori alla vigilia.

Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri. Inter e Juventus, seppur impegnate in campionato, vogliono dare il meglio per conquistare il trofeo azzurro.

L’allenatore nerazzurro dichiara: “Ripensando alla presentazione dell’8 luglio, credo sia stato fatto un grandissimo lavoro. Non mi sarei aspettato un anno così positivo”. Ripercorre poi la stagione dell’Inter. “Dobbiamo lasciare da parte il campionato – ha sottolineato – Avremmo voluto giocare alla fine di questa Serie A, ma è stato deciso così a inizio anno e non è un problema. Ci adeguiamo”.

E’ chiaro sulla settimana che arriva. Potrebbe portare al tris nerazzurro: “E’ importante per tutti, con lo staff sappiamo cosa abbiamo fatto e da dove siamo partiti. Le aspettative sono cresciute e sono bene accette, abbiamo vinto il primo trofeo a gennaio ma nel calcio non dobbiamo ricordare, ma guardare al futuro che è la finale di Coppa Italia”.

Infine sui precedenti con la Juventus di quest’anno: “Ogni partita ha la sua storia, sarà una partita aperta. Dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile, perché i dettagli fanno la differenza, se vuoi vincere una coppa devi avere fame. La Supercoppa l’abbiamo voluta a tutti i costi”.

Allegri da parte sua prepara una squadra bianconera pronta a scrivere un’altra pagina di storia. Dice: “Se volete che dica gioca Dybala, lo dico ‘gioca Dybala’, così fate il titolone”. Su Vlahovic aggiunge: “Io spero ne faccia due di gol, non uno. Sta facendo bene. Ha dimostrato di essere da Juve ed è sereno. La prossima stagione può solo migliorare”.

Sul campionato in corso commenta: “La squadra ha iniziato male, ma abbiamo fatto una rincorsa raggiungendo un risultato importante ed entrando in Champions. Poi a fine stagione ci metteremo lì per ripartire più avvantaggiati perché saremo già da un anno insieme. Ora abbiamo la Coppa Italia: portarla a casa sarebbe carino, poi avremo le ultime due partite e dovremo cercare di finire la stagione al meglio per poter programmare subito la prossima”.

