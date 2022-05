“Dell’anima non mi importa”: Giorgio Montefoschi presenta il suo nuovo libro a Fondi

Fondi – Il Pavone Libreria indipendente, in collaborazione con il centro anti violenza Nadyr, il comune di Fondi e la Casa della Cultura, ha il piacere di ospitare Giorgio Montefoschi, con il suo romanzo “Dell’anima non mi importa” , La nave di Teseo ed.

Scrittore e giornalista, vincitore di un premio Strega e svariate volte finalista al premio Campiello, collaboratore del Corriere della Sera e ideatore, insieme a Giovanni Minoli e Aldo Bruno, del programma televisivo “Mixer cultura”, con il suo romanzo ci porta in una Roma borghese, dove i personaggi vivono a pieno i luoghi, le strade ed i giardini, che circondano le loro case.

Una coppia, sposata da diversi anni e con una figlia ormai grande, ci apre le porte della loro vita, ci permette di guardare le sue insicurezze, le fragilità e gli equilibri precari, che ritroviamo ogni giorno nella nostra quotidianità.

Un bel romanzo ed un grande autore, che il 20 maggio, alle ore 18:30, ci aspettano alla sala del piano terra del Castello Caetani di Fondi, una occasione per passare un pomeriggio culturale, finalmente, in presenza. A moderare sarà la Dott.sa Marianna Coscione, titolare de Il Pavone Libreria. Il Pavone Libreria ha, sempre, avuto ospiti importanti, come Anna Foa, Maurizio De Giovanni, Michela Marzano, Elisabetta Rasy e, ultimamente, Ritanna Armeni, che le hanno permesso di crescere e di avvicinare la popolazione alla lettura.

