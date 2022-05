Fiumicino, Berardo (Terzo Polo): “Presenteremo i professionisti che ci affiancheranno”

Fiumicino – “Il 27 maggio alle 18 presso l’Hotel Corallo di Fregene è in programma la presentazione dei professionisti che ci affiancherà nella gestione della città, in particolare nell’acquisizione di fondi tramite bandi europei e regionali, i quali saranno interamente finalizzati alla riqualificazione del nostro territorio”.

Ad annunciare l’incontro di lavoro è Alessio Berardo, responsabile del Terzo Polo.

“Una rosa di professionisti qualificati che – prosegue Berardo – tutt’ora collabora con il Comune di Roma, di Jesolo e con la Regione Molise.

Presenteremo inoltre l’associazione di Protezione Civile – già affiliata a Terzo Polo ed attiva nell’ultimo mese – e un’ulteriore Associazione che coadiuverà i gruppi di lavoro ordinario presenti sul territorio”.

