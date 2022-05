Fiumicino, i centri anziani aprono alla città: ecco il nuovo regolamento

Fiumicino – “Abbiamo approvato, in consiglio comunale, il nuovo regolamento dei centri anziani: un passo importante per queste strutture che sono dei luoghi di aggregazione importantissimi per la città”. A dichiararlo in una nota stampa è il sindaco Esterino Montino.

“Il nuovo regolamento recepisce la normativa nazionale sul terzo settore, recentemente modificata, e le leggi regionali che prevedono la trasformazione dei centri anziani in associazioni di promozione sociale – spiega il Sindaco -. Questo ne amplia le possibilità, senza disperdere la missione culturale e sociale dei centri che aggregano le persone più anziane dando loro un luogo di ritrovo, di organizzazione di attività ricreative e culturali, momenti per stare insieme”.

“Da adesso, i centri anziani permetteranno la partecipazione attiva anche al resto della popolazione che da sempre li considera come un punto di riferimento culturale – aggiunge Montino -. Diventeranno ambiti di scambio e confronto tra generazioni diverse che qui potranno vivere importanti momenti di condivisione e interazione”.

“Da oggi, responsabilizziamo maggiormente le strutture – conclude il Sindaco – che rimangono pubbliche e continueranno ad avere a disposizione risorse del Comune con la possibilità di accedere anche ad altre fonti”.

