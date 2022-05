Fiumicino, Nardozi: “Intitoliamo il parcheggio del Todis di Coccia di Morto alla Città martire di Mariupol”

Fiumicino – “Questa Amministrazione più volte si è espressa in maniera convinta e contraria alla guerra di occupazione operata dalla Russia nei confronti dell’Ucraina. Un conflitto che dura da oltre due mesi e che ha già causato migliaia di vittime tra la popolazione ucraina, compresi centinaia di minori. In questi giorni diventano sempre più necessari e urgenti gesti di solidarietà anche simbolici nei confronti di un popolo, quello ucraino, che sta patendo sofferenze immani e vittime innocenti”. Lo dichiara in una nota stampa il consigliere comunale del Partito democratico Giampaolo Nardozi.

“E’ per questo – spiega il Consigliere – che abbiamo presentato una mozione in Consiglio che chiede a Sindaco e Giunta di intitolare l’area pubblica, patrimonio del Comune, sulla quale insiste attualmente il parcheggio del Todis di via Coccia di Morto alla “Città martire di Mariupol”, in rappresentanza di tutte le città che stanno subendo distruzioni e lutti a causa del conflitto in corso”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link