Gara di canoa e salvamento a Ostia, 40 atleti in difficoltà: salvati dalla Polizia fluviale

Ostia – La Squadra Fluviale del Distaccamento di Fiumicino a bordo delle moto d’acqua è stata impegnata nel coordinamento delle operazioni di assistenza per l’evento sportivo “Gara Canoa e Salvamento”, organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione di Ostia, a cui hanno partecipato 180 ragazzi tra nuotatori e canoisti.

Fondamentale è stato il loro intervento di recupero in mare e trasporto a terra di 40 atleti, ritiratisi a seguito di principio di ipotermia, di mancanza di forze e malessere fisico. Tutti i ragazzi sono stati trasportati a bordo delle moto d’acqua e, una volta sbarcati a riva, sono stati presi in consegna dagli assistenti bagnanti e controllati dal personale sanitario presente in loco con autoambulanza, al fine di verificarne le condizioni di salute. Nessuno degli atleti soccorsi ha necessitato di ricovero ospedaliero.

