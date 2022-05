Incidente sulla Roma-Fiumicino, traffico paralizzato

Fiumicino – Code sulla A91 da via Commendatore Azelio Marsicola verso il Gra a causa di un incidente.

Nelle prime ore di stamattina, 11 maggio 2022 sull’autostrada Roma-Fiumicino si è verificato un incidente a causa del quale il traffico è rimasto paralizzato. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per dare aiuto ai conducenti dei mezzi incidentati, regolare la viabilità e stabilire la dinamica del sinistro.

Lo comunica Astral Infomobilità.

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.