Internazionali di tennis, Sinner vince il derby con Fognini

Roma – Due derby d’Italia al Foro Italico. Se uno ancora si sta svolgendo allo Stadio Olimpico tra Juventus e Inter nella finale di Coppa Italia, l’altro si è concluso a pochi metri dall’impianto romano. Al Centrale e in occasione degli Internazionali di tennis, Sinner ha vinto la sua partita con Fognini. Va al giovane altoatesino il derby della racchetta. Jannik ha vinto per due set a uno (6-2, 3-6, 6-3).

Una partita impegnativa per i due azzurri, con Fognini nervoso in campo e vincente nel secondo set. In rimonta poi Sinner al terzo e la vittoria al secondo turno: “Fabio è un amico – ha detto Sinner davanti al pubblico presente – abbiamo giocato un ottimo livello di tennis e spero che lui possa ancora giocare a lungo perché sa davvero dare spettacolo”. Giocherà domani alle 16, con Krajinovic, proseguendo il suo cammino personale in competizione.

