La Torre: “Jacobs dovrebbe rientrare direttamente al Golden Gala”

Marcell Jacobs sta correndo contro il tempo per partecipare al Meeting Internazionale di Savona. A Nairobi il campione olimpico è stato colpito da un virus gastrointestinale che gli ha precluso la partecipazione al Continental Tour del 7 maggio (leggi qui). Avrebbe dovuto correre i 100 metri l’azzurro oro a Tokyo nella distanza. In queste ore, dopo essere tornato a Roma, Jacobs è in cura all’Istituto di Medicina del Coni e punta al rientro per il 18 maggio. (leggi qui)

Al Meeting ligure nel 2021, Marcell aveva siglato l’incredibile record italiano dei 9”95, che poi lo ha proiettato al 9”80 di Tokyo e alla medaglia della gloria, insieme alla vittoria con la 4×100. Camossi nei giorni scorsi, parlando della forma fisica di Jacobs, aveva cambiato i piani per lui. Non avrebbe più corso i 200 metri a Savona come programmato, (in cui Marcell voleva testarsi) ma ancora i 100 metri. Della vicenda dell’azzurro parla il Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica leggera. Lo fa attraverso le pagine de Il Corriere dello Sport. Antonio La Torre dichiara: “Punterei direttamente al Golden Gala del 9 giugno a Roma. Ho parlato con il prof. Andre Billi (responsabile sanitario Fidal, ndr.) e sarei molto cauto a tornare in pista prima di aver ultimato tutti gli accertamenti diagnostici sull’effettiva natura del virus, che potrebbe aver contratto anche prima di arrivare in Kenya“.

“Già in occasione dell’infortunio dello scorso anno ci battemmo, a ragione, affinché saltasse il Golden Gala di Firenze. Così facciamo oggi. Rientri pienamente ristabilito a Roma il 9 giugno e poi avrà davanti 9 settimane e mezzo di gare intense fino agli Europei di Monaco“, ha aggiunto La Torre.

(foto@Colombo/Fidal)

