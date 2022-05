Lazio Digital Its Academy: un’opportunità di formazione e lavoro per i giovani 

“La nascita del nuovo Lazio Digital ITS Academy a Roma, con 11 mesi di didattica laboratoriale in aula e 4 mesi di stage in azienda, è una grande opportunità e un bellissimo esempio di come gli Istituti Tecnici Superiori possono accompagnare i giovani nel percorso di formazione per acquisire nuove competenze in questo caso nel settore IT, sviluppo software e digitale e allo stesso tempo garantire a questi ragazzi uno sbocco occupazionale sicuro. Siamo orgogliosi di aver avviato, come Regione, un percorso di riforma attraverso bandi pubblici per aumentare, potenziare e diversificare l’offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori, come quello nato oggi a Roma, e che porterà alla creazione di nuove Fondazioni ITS e nuovi percorsi nell’ambito di quelle esistenti per raggiungere una copertura su tutto il territorio regionale. Le nuove fondazioni sono state oggetto di confronto con le parti sociali e con le attuali fondazioni”. Così l’assessore al Lavoro e Nuovi diritti, Scuola e Formazione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino che oggi ha partecipato all’iniziativa organizzata presso l’università La Sapienza di Roma per la nascita del nuovo ITS.

“Queste scuole di eccellenza – spiega l’Assessore – ad alta specializzazione tecnologica si sono dimostrate particolarmente vincenti sia per gli studenti, che acquisiscono un bagaglio di conoscenze e competenze di alto livello e immediatamente spendibili sul mercato del lavoro, sia per le imprese che riescono a soddisfare il fabbisogno di personale con particolari profili professionali. Non a caso i percorsi di studio rispecchiano le esigenze del mercato, con docenti che provengono anche da profili manageriali. Il risultato è un successo occupazionale elevatissimo per i diplomati, in media superiore al 90%. Un arricchimento che abbiamo voluto allargare a tutte le province del Lazio per una crescita e uno sviluppo comune di tutti i territori”.

“Queste nuove proposte formative vanno esattamente nella direzione di soddisfare il gap di competenze digitali che scontiamo in Italia e nel Lazio, – aggiunge Roberta Lombardi, assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regione Lazio -.come già sottolineato più volte durante gli incontri sul territorio per presentare la nuova Agenda Digitale regionale 2022-2026. Investire nelle infrastrutture digitali è importante ma lo è altrettanto puntare sullo sviluppo di quelle competenze che sanno come usarle e farle fruttare. L’auspicio è di estendere sempre di più questo percorso formativo, sia al digitale ma anche agli altri temi del futuro, centrali nella nuova stagione di investimenti di fondi Ue e del PNRR, come ad esempio la Transizione Ecologica”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Regione Lazio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.