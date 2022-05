È stato consegnato oggi, 11 maggio 2022, il primo “ENM Awards”. Il presidente dell’Ente Nazionale per il microcredito, Mario Baccini ha consegnato il riconoscimento nelle mani del presidente BCC Roma, Francesco Liberati. La cerimonia si è svolta presso la sala Pia dell’Università Lumsa di Roma alla presenza del magnifico rettore Francesco Bonini, che ha portato il saluto dell’Istituzione Universitaria in omaggio al premiato ed alle sue attività di sostegno alle persone.

Liberati, abruzzese di origine, ha tagliato quest’anno il traguardo dei 60 anni di operatività in banca, e ricevendo il premio ha sottoscritto simbolicamente l’impegno come goodwill ambassador del Microcredito per sostenere progetti di economia sociale, rispettando i principi di solidarietà umana come strumento di sviluppo economico e sociale, per promuovere le attività di economia sociale, di Microcredito e Microfinanza come best practices, sostenendo le ragioni della finanza sostenibile e dell’economia sociale e di mercato come strumenti di promozione del benessere dell’individuo.

Nelle motivazioni del premio si legge: “Il Dottor Francesco Liberati ha sempre testimoniato con azioni concrete il suo sostegno ad un’economia focalizzata sulla persona, con attenzione particolare verso il territorio e le sue necessità. Lui è il simbolo della “banca della gente”. Questo riconoscimento è un tributo alla sua esperienza come precursore di una nuova epoca e allo stesso tempo come testimonial di quanto le politiche di economia sociale possano fare per il sostegno del Sistema Paese, ripartendo dalla persona”.

Il presidente ENM, Mario Baccini ha spiegato “la natura simbolica di questo incarico, che vuole essere da un lato un omaggio a quegli ambasciatori nominati dalle Nazioni Unite come fautori della diplomazia preventiva attraverso la cultura e la testimonianza e dall’altro il ricordo delle nostre radici di Ente pubblico nato proprio dall’appello UN del 2005 per l’anno internazionale del microcredito come potente strumento di lotta alla povertà e all’esclusione sociale e finanziaria. In questa prima edizione dell’ENM Awards non potevamo che consegnare questo premio e chiedere di sostenere l’incarico di goodwill ambassador al presidente BCC a di Roma, Francesco Liberati, che primo fra tutti ha creduto nello sviluppo della Microfinanza nel nostro Paese sottoscrivendo con l’Ente il primo accordo per l’erogazione dei finanziamenti e rendendo operativa la via italiana al microcredito”.

“ Oggi è per me un onore e una responsabilità essere goodwill ambassador del microcredito e considero – ha sottolineato il presidnete BCC Roma, Francesco Liberati ricevendo il premio – questo riconoscimento dell’Ente Nazionale per il Microcredito come una preziosa conferma che la nostra banca è sulla strada giusta sin dal 1954 perché ritengo la nostra come una missione creditizia che si avvicina alle imprese, alle famiglie ai soggetti economici che difficilmente trovano ascolto altrove”.

Il Premio

L’opera è stata realizzata dal Maestro Orafo Gerardo Sacco, rispettando il logo ENM che simboleggia un abbraccio universale.

Il premio è una scultura a tutto tondo che nella parte frontale rispetta i colori giallo e blu del logo Ente, mentre è stata interpretata dal Maestro Sacco nella parte posteriore.

Il marchio dell’Ente Nazionale per il Microcredito unisce semplicità e chiarezza concettuale e sintetizza in particolare il valore di solidarietà umana come strumento di sviluppo economico e sociale. L’interpretazione del Maestro Sacco in questa ottica sottolinea attraverso l’incisione del Buon Samaritano e del simbolo dell’economia circolare, il valore della microfinanza. In particolare nel retro, le due parentesi diventano delle mani stilizzate, che partendo dalla sfera sotto in argento placcato oro, con il simbolo dell’economia circolare, si protendono verso la sfera più grande che rappresenta la scena del Buon Samaritano, speranza per tutte le persone.

(Il Faro online)

